NL-Alert vanwege grote brand in woning op Ameland

Tientallen kandidaten hebben geen enkele stem gekregen: ‘Ik kon ook niet op mezelf stemmen’

In de meeste gemeenten zijn er enkele kandidaat-raadsleden die geen enkele kiezer hebben weten te overtuigen om op hen te stemmen. Dat blijkt uit een steekproef uit de definitieve uitslagen van gemeenten verspreid over het land. Het aantal kandidaten dat een nul achter zijn of haar naam ziet staan, loopt in de tientallen.

21 maart