Noodopvang Drachten zes weken langer open: ‘situatie is stabiel en onder controle’

Noodopvang asielzoe­kers van Heerenveen naar Drachten

In Drachten komt een noodopvangplek voor ongeveer 225 asielzoekers. Die komt in de plaats van de huidige opvang in een sporthal in Heerenveen. Die hal is vanaf half augustus weer nodig voor scholen en clubs wanneer het nieuwe schooljaar begint.

4 augustus