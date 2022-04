Noodopvanglocatie WTC Leeuwarden half jaar langer open

Boek over Sywert en Friese compagnon bovenaan Bestseller 60

Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen van onderzoeksplatform Follow The Money voeren deze week met hun boek over de omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden de Bestseller Top 60 aan, de lijst die boekenkoepel CPNB wekelijks publiceert. Dat betekent dat Sywerts Miljoenen het best verkochte boek in Nederland is.

30 maart