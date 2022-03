Noorderpier bij Harlingen kan inzakken

De Noorderpier beschermt de veerbootterminal, de waterkering, de keermuur en het sluizencomplex bij Harlingen. Bij metingen is ontdekt dat een geul in het Kimstergat in de Waddenzee zich veel sneller dan verwacht richting de pier verplaatst. Als het zeer laagwater is in combinatie met oostenwind kan de waterdruk vanuit zee tegen de pier daardoor wegvallen. Dan zou het bouwwerk inzakken of wegglijden.