Obligaties leveren Elfstedentocht-musical deel van benodigde miljoenenfinanciering op

De Tocht BV gaf de obligaties al in 2021 uit, maar door de coronapandemie werd de financieringsronde tijdelijk uitgesteld. Inmiddels kan er weer geïnvesteerd worden in de obligaties, die minimaal 500.000 euro moeten opleveren. In totaal is er 1,9 miljoen euro aan obligaties beschikbaar, waarmee bijna een kwart van de 8,1 miljoen euro opgehaald kan worden die de musical moet kosten.

De Tocht gaat op 1 oktober 2023 in première in Leeuwarden in een theater dat daar speciaal voor gebouwd wordt. Het verhaal gaat over vijf vrienden die samen de finish willen halen en het speelt zich in de huidige tijd af. De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang, zo is de cast vorige maand begonnen met schaatstrainingen en is inmiddels gestart met de bouwwerkzaamheden voor het theater.