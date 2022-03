Omrop Fryslân nog niet bezig met opvolger Piet Paulusma

Bloedver­gif­ti­ging door bacterie doodde bruinvis­sen

De honderden dode bruinvissen die in augustus vorig jaar aanspoelden op de Waddeneilanden zijn bezweken aan een bacterie die bloedvergiftiging veroorzaakt. Hoe de dieren deze bacterie konden oplopen is nog niet bekend, aldus onderzoekers van kennisinstituut voor biodiversiteit Naturalis in Leiden.

