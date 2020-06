Ook Heerenveen akkoord met reddingsplan Thialf

Thialf heeft geld nodig om een faillissement te voorkomen, schrijft de Leeuwarder Courant. Het herstelplan draait in eerste instantie om een bijdrage van 2 miljoen euro van de provincie en 1 miljoen euro van de gemeente. Dit geld is bedoeld voor de komende 2,5 jaar. Op een begroting van 3,5 miljoen euro komt het ijsstadion nu jaarlijks tonnen tekort. Er zullen negen arbeidsplaatsen verdwijnen.

Zonder slag of stoot ging het maandagavond niet in Heerenveen, tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Meerdere malen botsten coalitiepartijen met oppositiepartijen, met name over de (verre) toekomst. Vooral GroenLinks, Heerenveen Lokaal, FNP en SP waren kritisch. GroenLinks noemde een motie van het CDA, die steun kreeg van onder meer de overige coalitiepartijen PvdA en VVD en van de ChristenUnie, naïef.

Historie, erfgoed en trots

Het CDA wees op de historie en het erfgoed van Thialf en op het trotse gevoel rond het stadion en de ijssport. ,,Dat willen wij behouden, maar tegen welke prijs?’’, vroeg Hedwich Rinkes zich hardop af. ,,Heel Nederland viert medailles met ons mee. Dit overstijgt Heerenveen.’’ De PvdA liet in het verlengde hiervan weten Thialf ‘het visitekaartje van de gemeente’ te vinden.

De christendemocraten willen de lasten beter verdelen. In de motie stelt het CDA dat de gemeente het nationaal belang van Thialf onder de aandacht moet brengen bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en deze vraagt om een structurele bijdrage.

Daarnaast dient Heerenveen er bij de professionele gebruikers van het ijsstadion ‘maximaal op aan te dringen hun verantwoordelijkheid te nemen door financieel bij te dragen aan een gezonde exploitatie van Thialf’. Ook kan er samen met de directie van het stadion gezocht worden naar (meer) aandeelhouders en sponsoren, staat in de motie. Wel moet er een goed toekomstplan komen, vinden CDA, PvdA en VVD.

‘Veel te positief gedacht’

Een deel van de oppositie vindt dit veel te positief gedacht. GroenLinks begrijpt ‘de hoop en verwachting’ niet om meer geld elders op te halen, bijvoorbeeld bij de minister, schaatsbond KNSB of omliggende gemeenten. ,,Die willen echt niet’’, zei Retze van der Honing. Volgens GroenLinks zijn er voor de toekomst ,,veel stevigere afspraken nodig’’ en ‘blijft het verhaal nu erg dun’. De CDA-motie werd wel aangenomen, met een ruime meerderheid.

Voor het plan van Heerenveen Lokaal en Gemeentebelangen om een onafhankelijk onderzoeker (‘kwartiermaker’) alle plannen en cijfers over Thialf, inclusief de ijshockeyhal, op een rij te laten zetten, was niet genoeg steun.

Extra geld van NOC-NSF

Vorige week werd bekend dat sportkoepel NOC-NSF vanaf 2021 250.000 euro per jaar extra zal bijdragen aan de exploitatie van Thialf. Dit bedrag komt bovenop de structurele inleg van 600.000 euro. Onduidelijk is echter of de 250.000 euro blijvend is. De voorwaarden van de deal tussen de provincie en NOC-NSF moeten nog verder worden uitgewerkt.