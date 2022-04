Op vakantie naar Vlieland of Terschelling? Hier kun je het beste parkeren

Breng je deze zomer een bezoek aan Vlieland of Terschelling? Dan kan het voor je portemonnee nogal een verschil maken bij welke parkeergelegenheid in Harlingen je de auto neerzet.

Op welke plek je het voordeligste uit bent, hangt vooral af van hoe lang je op de Waddeneilanden wilt verblijven. Dit blijkt uit de LocalFocus data die door website FerryGoGo op een rijtje is gezet.

Een week lang parkeren in het hoogseizoen, kost in Harlingen gemiddeld 66,50 euro. Bij de All in Parkeren buitenstalling zijn de kosten met 42 euro per week het laagste. Een week lang parkeren is het duurst bij parkeergarage de Waddenpromenade. Daar kost het 99,75 euro om zeven dagen lang je auto te parkeren.

Hoe lang ga je op reis?

In de meeste gevallen komen reizigers het voordeligste uit met het parkeren bij de All in Parkeren buitenstalling, behalve als de auto maar voor één dag een plek nodig heeft. In dat geval betaal je het minste bij langparkeerterrein P1/P2/P3: 7,25 euro per dag. Bij All in Parkeren wordt er namelijk minimaal voor twee dagen parkeergeld gevraagd.

Voor reizigers die hun auto tot drie dagen willen parkeren, is parkeergarage Waddenpromenade een relatief goedkope optie. Voor een periode langer dan drie dagen lopen de kosten in vergelijking tot de andere parkeergelegenheden hoger op. Één dag parkeren bij autostalling De Bazuin kost in het hoogseizoen 40 euro, bij deze autostalling parkeren loont vooral zodra de auto er voor langere tijd komt te staan.

Vanaf de langparkeerterreinen P1/P2/P3, parkeergelegenheid Tsjerk Hiddes en All in Parkeren kunnen reizigers gebruik maken van pendelbussen naar de Waddenpromenade, waar je op de boot kunt stappen. Wie de auto toch liever meeneemt naar Terschelling betaalt voor een retourticket 174 euro, exclusief de inzittenden. Dit is geen optie voor een bezoek aan Vlieland, gezien het eiland autoluw is.

