Opnieuw docent Fries gymnasium verdacht van 'onprofessioneel contact' met leerling

Heerenveen en Vitesse verder in KNVB-be­ker, exit Excelsior

17 december SC Heerenveen staat in de derde ronde van de KNVB-beker. De club uit Friesland won in het eigen Abe Lenstra Stadion van Roda JC Kerkrade, uitkomend in de Keuken Kampioen Divisie.