Oppositie en coalitie Leeuwarden botsen over nieuw AZC

Herfstach­tig weer tijdens weekend: mogelijk windstoten in kustprovin­cies

Het wordt een herfstachtig weekend volgens Weeronline. De wind is in de kustprovincies sterk aanwezig met kans op zware windstoten tot 90 kilometer per uur. Daarbij is het fris met maximumtemperaturen van 16 graden en tijdens buien voelt het een stuk kouder aan.

16 september