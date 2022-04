Oud-turner Hambüchen: petje af voor vriend Epke

“We hebben in al die jaren een bijzondere band opgebouwd en altijd contact gehouden”, zei Hambüchen. “Niet alleen tijdens onze loopbanen, maar vooral ook erna. Tijdens de wedstrijden wilden we altijd de beste zijn, maar we waren bovenal vrienden. We hebben samen laten zien dat vriendschap en rivaliteit in de sport ook samen kunnen gaan. De passie voor de sport verbond ons. Dat we elkaar al meer dan twintig jaar kennen, is heel speciaal. Toen ik een paar dagen geleden mijn hotel boekte, besefte ik dat ook weer.”

Jarenlang concurreerden de twee turners met elkaar aan de rekstok. Hambüchen greep in 2008 olympisch brons, toen Zonderland door een val op plek zeven eindigde. Vier jaar later troefde Zonderland de Duitser af in de strijd om goud in Londen. “De oefening die hij toen deed, was bizar. Mede daarom was ik ook ontzettend blij met het zilver.”

Vlak voor de olympische finale in Rio de Janeiro, in 2016, hadden de twee turners het er nog over. “Epke grapte dat het mooi zou zijn als we hetzelfde konden flikken, weer een een-tweetje. Ik wilde het dit keer liever andersom zien”, aldus Hambüchen lachend.

Uiteindelijk was het de Duitser die in Rio de olympische titel greep. Zonderland eindigde door een val op de zevende plek. “Ik snapte wel dat Epke wilde doorgaan tot Tokio. Als ik een dergelijke ervaring zou hebben gehad in Rio, dan zou ik ook niet op die manier mijn loopbaan willen beëindigen. Voor Epke was de weg naar Tokio zwaarder dan ooit. Petje af voor Epke en voor het feit dat hij is doorgegaan.”

Zelf zette de Duitser na zijn olympische titel in 2016 een punt achter zijn loopbaan, maar hij bleef Zonderland volgen. “Ik leefde met hem mee. Al die wedstrijden, de ups en downs die hij doormaakte, de verplaatsing van de Spelen. In Tokio turnde hij een goede oefening en ik dacht dat hij misschien de finale wel kon halen. Dat verdiende hij. Maar helaas was het niet genoeg.”

Met zijn kwalificatie-oefening kwam er voor Zonderland een einde aan zijn loopbaan. “Hij had het niet beter kunnen doen op dat moment”, aldus Hambüchen. “De oefening die hij turnde, was zijn beste afscheid. Ik wens hem alle succes toe in de toekomst.”