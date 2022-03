Ouders van verdachte steekpartij Leeuwarden waarschuwden politie na telefoontje

De 21-jarige ex-vriendin van de verdachte overleed na de steekpartij. De ouders van de verdachte schakelden meteen de politie in nadat ze door hun zoon werden gebeld. Ze zeggen zwaar aangeslagen te zijn en haast niet te kunnen bevatten wat er is gebeurd. Zondag kregen de ouders van de recherche te horen dat hun zoon vlakbij Leer was opgepakt. Verdere informatie hebben zij niet gekregen. Ook hebben ze geen contact meer gehad met hun zoon, die momenteel vast zit in Duitsland . Het is nog niet bekend wanneer hij naar Nederland wordt overgebracht.

Jaloezie

Om 03.36 uur kreeg de politie zaterdag een melding van een brand in een huis aan de Tweebaksmarkt. Het bleek om een kleine brand te gaan, die de brandweer snel kon blussen. In de woning vonden agenten de overleden vrouw en een zwaargewonde man. Later meldde een andere gewonde man zich bij een ambulance. Het onderzoek naar de toedracht van het dodelijke geweld is nog in volle gang.



De ouders van de verdachte bevestigen aan de Leeuwarder Courant dat de 21-jarige overleden vrouw, de Amerikaanse NHL-studente Mieke Oort is, een ex-vriendin van hun zoon. Volgens Michiel van der Waal, een vriend van Mieke, was jaloezie de grootste aanleiding van de steekpartij. Dit vertelt hij aan de Leeuwarder Courant en Hart van Nederland.



Hij vertelt dat de verdachte kort had gedatet met Mieke nadat zij gematcht waren op Tinder. Sinds kort spraken Mieke en Michiel vaker af, wat in het verkeerde keelgat van de verdachte schoot. ,,Ze wilde niet met hem verder", vertelt hij. ,,Omdat hij dat niet kon verkroppen, heeft hij haar eerst een tijdje gestalkt. En uit jaloezie heeft hij nu dit gedaan.”