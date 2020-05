Oudste man van Nederland, Eelke Bakker (109), overleden: ‘Een fantastische opa’

Eelke Bakker is op zondag 3 mei in Dokkum in het bijzijn van zijn dierbaren overleden. Bakker werd 109 jaar.

Vanaf 2017 was de Dokkumer de oudste man van Nederland, ruim een jaar later de oudste Fries ooit. Een jaar geleden was Bakker, die ook de oudste man van de Benelux was, zelfs nog te vinden op het zestigjarig huwelijksfeest van zijn dochter. Bakker was getrouwd met Baukje Sonnema. Zij overleed op 3 maart 2007 en behaalde de respectabele leeftijd van 91.

Bakker wordt door zijn familie omschreven als een ‘lieve zorgzame vader, schoonvader en fantastische (oude) opa.’ Er is een herdenkingspagina aangemaakt waar condoleances kunnen worden geplaatst.

Bakker kwam op 28 juli 1910 in Ballum op Ameland ter wereld. In 1964 verhuisde hij naar Dokkum, maar het Waddeneiland liet hem nimmer los. ,,Ameland blijft in mijn hart zitten”, zei hij in 2017 in de Leeuwarder Courant.

Zelfredzaamheid

Hoe oud Bakker ook werd, zijn zelfredzaamheid kenmerkte hem. Een hoortoestel weigerde hij pertinent. Aan een rolstoel of stok wilde hij niet: lopen ging immers meestal prima. Zonder de thuiszorg kon de Dokkumer niet meer, maar hij zag er de lol wel van af en toe iets voor de thuiszorgers - en zijn familie - te verstoppen. Het geheim voor de hoge leeftijd? ,,Hard werken, en vroeg op bed’’, zei hij daar over.

Zijn 109de en laatste verjaardag vierde Bakker vorig jaar in de achtertuin van zijn zoon in Damwâld. Hij was omringd door elf kleinkinderen, dertien achterkleinkinderen en vier achterachterkleinkinderen.