Over Lenstra, Kromkamp en Noppert

Andries Noppert maakte maandagavond, voor het oog van de hele wereld, zijn debuut in het Nederlands elftal. De in Joure geboren doelman is op het WK momenteel de man die Friesland vertegenwoordigd.

Noppert is niet de eerste Fries die Oranje haalt. Friesland heeft een aantal goede voetballers voortgebracht. Een bekende verdediger die elf interlands speelde voor het Nederlands elftal is Jan Kromkamp. De op 17 augustus 1980 in Makkinga geboren Kromkamp groeide op in Ugchelen en speelde in de jeugd van AGOVV toen hij werd overgenomen door Go Ahead Eagles. Na een loopbaan die hem langs AZ, Villareal, Liverpool en PSV voerde, beëindigde hij in 2013 zijn actieve periode als voetballer.

Volledig scherm Jan Kromkamp (links) in actie namens Liverpool. © AP

Wie denkt aan Friese voetballers kan natuurlijk niet om Abe Lenstra heen. De naamgever van het huidige stadion van SC Heerenveen staat te boek als de grootste voetballer die de provincie ooit heeft voortgebracht. ‘Us Abe’ werd geboren als zoon van handelsreiziger Mindert Jans Lenstra en Janke Suierveld. Hij was de middelste geborene uit het gezin met drie kinderen. Naast een goede voetballer was Lenstra ook een getalenteerd schaatser en atleet, hij behoorde bij het schaatsen tot de top van Noord-Nederland en schaatste meer dan 50 wedstrijden, waarin hij onder andere Overijssels kampioen werd, maar hij zou geschiedenis schrijven als voetballer. Als 15-jarige maakte hij in 1936 zijn debuut in het eerste elftal van Heerenveen. Ook zijn broer Jan speelde in de hoofdmacht van Heerenveen.

Volledig scherm Abe Lenstra wordt gezien als de beste Friese voetballer ooit. © videostill

Bij die club groeide hij uit tot de beste speler van Nederland. Sterker nog: Heerenveen kreeg als bijnaam ‘Abeveen’. Toch koos Lenstra in 1954 voor een overstap naar Sportclub Enschede waar hij in 1958 bijna kampioen van Nederland werd. Het Utrechtse DOS was in een beslissingswedstrijd echter te sterk.

In 1960 maakte Lenstra de overstap van SC Enschede naar de rivaal: Enschedese Boys, hiermee was een bedrag van 42.000 gulden gemoeid. Op de leeftijd van 42 jaar stopte hij bij deze club in 1963 met voetballen. Hij kon terugkijken op een 27 jaar durende loopbaan op niveau, waarin hij in ongeveer 730 wedstrijden circa 700 doelpunten maakte.