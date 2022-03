Plofkraak in centrum van Leeuwarden

Of er geld is buitgemaakt, is nog onduidelijk. De schade in en aan het pand is volgens de politie groot. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het Gouverneursplein is afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgeroepen in verband met het onderzoek.