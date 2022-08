Podcast: Piraat werd de schrik van de Waddenzee en werd zo gevreesd én geroemd

Rond het jaar 1400 was het noorden van Nederland in de ban van een piraat die schepen aanviel en beroofde. In het tweede seizoen van de podcast-serie Verborgen Verhalen besteedt de ANWB aandacht aan de legende die op onprettige wijze aan zijn eind kwam in Duitsland.

Klaus Störtebeker was weesjongen uit Friesland of Groningen die uitgroeide tot een piraat die actief was in de Noord- en Oostzee. Hij werkte voor Zweden en zorgde voor specerijen en textiel en kwam meerdere keren in aanraking met de autoriteiten vanwege mishandelingen. In zijn tijd was hij een bekendheid die menigeen vrees aanjoeg en later uitgroeide tot een legende. Störtebeker dankte zijn bijnaam aan het feit dat hij een beker bier van vier liter in een teug kon leegdrinken.

Störtebeker kreeg een thuishaven in Marienhafe in Oost-Friesland, dat in het ambtsgebied van zijn vriend Widzel tom Brok lag. De strijd tussen de Frieslanden en Holland was in 1396 opgelaaid en Störtebeker vocht mee tegen de Hollanders.

Begin 1400 besloot het Hanzeverdrag samen met de Hollandse steden om de piraten aan te pakken. Bij een zeeslag op de Westereems werd een zware klap toegebracht en Störtebeker vluchtte met 114 van zijn mannen naar de Hollandse graaf Albrecht van Beieren. De Friese hoofdelingen, die Störtebeker tot dusver hadden beschermd, besloten na de nederlaag op de Eems, geen onderdak meer te bieden aan Störtebeker. Maar hij had hen niet meer nodig, zat veilig in Holland en ging weer schepen overvallen.

Onthoofd én standbeeld

Störtebeker werd uiteindelijk in Hamburg onthoofd. In die stad is ook een standbeeld ter nagedachtenis van de piraat te vinden. Een standbeeld van de piraat is ook te vinden in Marienhafe.

Door de mysteries in de podcastserie van de ANWB komen luisteraars meer te weten over de lokale geschiedenis. Elke twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering. De podcastserie Verborgen Verhalen van de ANWB won zilver bij de Dutch Creativity Awards 2021.

Maker van de podcast is Pascal van Hulst. ,,Ik ga op zoek naar mythes en lokale verhalen. Het eiland Borkum was ooit van Nederland. Klaus Störtebeker voer over de waddenzee als piraat. Zijn verhaal spreekt natuurlijk tot de verbeelding.” Al eeuwenlang wordt er gespeculeerd over waar de omvangrijke schat van de piraat ligt. Van Hulst heeft aanwijzingen over waar hij moet zoeken en dat leidt hem naar een plek net buiten Nederland. Vindt hij de schat van de ‘piraat van de Waddenzee’?