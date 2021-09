Politie Friesland schiet automobilist dood die op agenten inreed

Een op de vijf coronabe­smet­tin­gen in Friesland is basis­school­lier

3 september Iets minder dan een op de vijf vastgestelde coronabesmettingen in Friesland is van een basisscholier. Dat is volgens GGD Fryslan een belangrijke reden dat de besmettingscijfers in de provincie blijven stijgen. Het aantal positieve gevallen steeg vorige week licht naar 753. Dat is twee procent meer dan een week eerder. Dat meldt de Leeuwarder Courant.