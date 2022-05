Politie ‘koopt’ 200 kilo illegaal zwaar vuurwerk van handelaren, twee Friezen opgepakt

Een 35-jarige man uit Heerenveen en een 55-jarige man uit Wolvega zijn opgepakt. De arrestatie vond in april dit jaar plaats, maar wordt nu pas door de politie naar buiten gebracht. De twee Friezen zijn opgepakt nadat agenten informatie over de illegale handelaren binnen had gekregen, waarna de nepaankoop werd gepland.



Na de ontmoeting in Heerenveen vond de politie in totaal 200 kilo zwaar professioneel vuurwerk. De voorraad lag opgeslagen in twee voertuigen, een bedrijfspand en een huis. In dat huis verbleven ook kinderen. Naast het illegale vuurwerk werden er ook twee telefoons, twee auto's en contant geld in beslag genomen.



Na verder onderzoek is er op verschillende locaties nog eens 1000 kilo professioneel vuurwerk in beslag genomen. Daarvoor zijn onder meer een 43-jarige man uit Amersfoort en een 27-jarige Tilburger aangehouden. Ook een 15-jarige jongen uit Voorburg is opgepakt.