Politie Leeuwarden houdt twee verdachten aan voor handel in harddrugs en neemt tientallen verpakkingen in beslag

De politie in Leeuwarden heeft eergisteren twee personen aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. Dit gebeurde tijdens een actie gericht op drugsoverlast in de binnenstad, waarvoor de politie nauw samenwerkt met de Criminaliteits Interventiegroep (CIG).