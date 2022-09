Politie onderzoekt meldingen over lastiggevallen vrouwen tijdens Visserijdagen Harlingen

Hoger beroep in carbidzaak Joure: tiental verdachten liet vijf kilo carbid ‘niet opzette­lijk’ exploderen

De tien verdachten in de zaak rondom het afvuren van een carbidkanon in Joure hebben hoger beroep ingesteld tegen het eerdere vonnis van de rechtbank in Leeuwarden. Op 12 augustus werd het tiental mannen veroordeeld tot 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Volgens de verdachten was er geen opzet in het spel.

