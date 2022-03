Politie ramt auto in Leeuwarden na achtervolging

Twentse gemeenten houden Gazprom, andere gemeenten wachten af

Twentse gemeenten behouden hun contracten met Gazprom tot deze begin 2023 en begin 2025 vanzelf aflopen. De gemeenten hebben onderzocht of het mogelijk is om de contracten met de Russische gasleverancier te ontbinden vanwege de oorlog in Oekraïne. Als ze het contract opzeggen, komt dit de Russische oorlogskas “juist ten goede” omdat ze waarschijnlijk een schadevergoeding moeten betalen, zeggen de gemeenten. Daarom wachten ze tot het contract ten einde is. Er zijn vooralsnog geen Nederlandse gemeenten die hun contract met Gazprom per direct hebben opgezegd.

