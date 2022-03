Politie treft gewonde man (34) in Leeuwarden aan, vermoedelijk door steekpartij

Verdachte fatale steekpar­tij Leeuwarden zit nog in Duitse cel: Nederland gaat om overleve­ring vragen

De 27-jarige verdachte van de fatale steekpartij in Leeuwarden die afgelopen weekend een 21-jarige vrouw het leven kostte, zit momenteel vast in Duitsland. Hij werd zondagochtend door de Duitse politie aangehouden. Dat gebeurde in de buurt van de plaats Leer, nadat hij de grens was overgestoken, zo laat de politie weten.

