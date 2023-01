Politie vindt lichaam van vermiste Oekraïense in water Grou

Rapport Eindejaars­rap­port| De redder van Helmond Sport is in 2022 zowel een vloek als een zegen

De man die Helmond Sport al jaren overeind houdt, is – zeker in 2022 – zowel een vloek als een zegen voor de club geweest. Geldschieter Philippe van Esch is niet altijd gelukkig in zijn keuzes maar dankzij hem - en juist door de nog altijd tegenvallende prestaties - gloort er nu hoop. Die oude tijden zijn dichterbij dan het lijkt.

31 december