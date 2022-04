Ramkraak op casino Appelscha: speelautomaten opgebroken en buit meegenomen

De politie kreeg rond 04.30 uur een melding over het pand aan de Noorder Es. Ter plaatse troffen agenten een een auto aan waarmee de gevel van het pand was vernield. In het casino werden meerdere speelautomaten opengebroken aangetroffen. Het is nog onbekend hoe groot de buit is. Volgens lokale media gaat het om Funtastic Casino, dat is een klein casino met automaten.