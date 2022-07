Ruwe haai lijkt vaste plek gevonden te hebben op het Wad

Land- en tuinbouwor­ga­ni­sa­tie geschrok­ken van beelden bij distribu­tie­cen­tra Heerenveen

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland is geschrokken van de gebeurtenissen bij een distributiecentra in Heerenveen waar door de politie bij een uit de hand gelopen boerenprotest gericht is geschoten. Volgens LTO is het belangrijk dat goed duidelijk wordt wat er precies is gebeurd. Daar doet de Rijksrecherche nu onderzoek naar.

