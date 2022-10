SC Cambuur tipt elf eigen spelers voor team van de week na winst tegen PSV: ‘Tot jullie dienst’

Vervoers­ver­bod in delen van Friesland na hevige uitbraak vogelgriep in Groningen

In een deel van de gemeente Achtkarspelen en in een stukje van Noordoost-Friesland geldt een vervoersverbod na de uitbraak van vogelgriep in het Groningse Oldekerk. Dat meldt Omrop Fryslân.

19 september