Schaatsenslijper uit Joure verwacht geen stormloop: ‘Friezen zijn vrij nuchter’

Gebrek aan vervoersmo­ge­lijk­he­den voor 1 op de 12 Friese huishou­dens

In Friesland had 8,4 procent van de huishoudens een hoge of zeer hoge kans op vervoersarmoede in 2020. De afstand tot de supermarkt en de nabijheid van familie spelen hierbij een belangrijke rol. Het CBS heeft vervolgonderzoek uitgevoerd naar het risico op vervoersarmoede voor de provincie Friesland in opdracht van DataFryslân.

6 december