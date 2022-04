Schaatsvrijwilliger Rein Zwart overleden

Schaatsvrijwilliger Rein Zwart is op 85-jarige leeftijd overleden. Zwart was al sinds de openingsdag in 1967 betrokken bij ijsbaan Thialf. Decennialang was hij de coördinator van een grote groep vrijwilligers tijdens de vele schaatswedstrijden in Heerenveen. De bezoekers van de schaatstempel zullen hem voornamelijk herkennen als de goedlachse parkeerbaas en kaartjescontroleur.