Schipper vrachtschip wordt onwel en ramt steiger in woonwijk Leeuwarden

In de wijk Zuiderburen werden door het 69-meter lange schip Ilse-Marie rond 07.00 uur onder meer een steiger en afgemeerde vaartuigen aan het Braksân geraakt. Hulpdiensten waren snel na het ongeval op de plek aanwezig.



Er werd eerst vanuit gegaan dat de schipper een verkeerde afslag had genomen. Later werd duidelijk dat diegene tijdens het varen onwel was geworden. ,,De vriendin van de schipper was ook aan boord", vertelt schipeigenaar Rick Hoekstra aan de Leeuwarder Courant. ,,Ze werd wakker gemaakt door een matroos die had gezien dat het niet goed ging met de schipper. Zij probeerde hem wakker te krijgen door water in zijn gezicht te gooien, en toen kwam ‘ie bij.”



Er zijn geen gewonden gevallen, maar hoe het op dit moment met de schipper gaat is nog onzeker. Volgens Hoekstra is de man door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis, meer is er nog niet bekend. Het schip zelf is inmiddels verplaatst naar de wal van de Van Harinxmabrug.