Scholieren op zeilschip na zeereis van acht weken terug in Nederland

Enige optie

,,Eigenlijk bleef er maar een optie over: terug via het water. Zeilend de oceaan over dus”, zei directeur Christophe Meijer van de Wylde Swan vorige week. ,,Bij Saba zijn er spullen ingeslagen voor de grote oversteek. En warme kleding. De scholieren die zich aanvankelijk tijdens de zeilreis Pirates of the Caribbean noemden, veranderen hun naam in Warriors of the Ocean.’’