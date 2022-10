Shorttracker De Laat heeft koorts en mist opening wereldbekerseizoen

Van scholier in de kassen naar shorttrac­ker in de top: Kay Huisman (25) beleeft eindelijk zijn doorbraak

Kay Huisman (25) staat aan de vooravond van zijn grote doorbraak in het internationale shorttrack. De Westlander is afgereisd naar het Canadese Montreal, waar hij komend weekend (eindelijk) bij de World Cup debuteert. Als scholier in de kassen leerde hij hard werken, wat hem bepaald geen windeieren heeft gelegd.

9:03