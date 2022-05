Simone Weimans, Joost Prinsen en Marion Koopmans in Opium op Oerol

Maas ontvangt op het waddeneiland dagelijks een mediapersoonlijkheid met wie hij praat over zijn of haar belangstelling voor cultuur. Dit jaar zullen Simone Weimans, Joost Prinsen en Noraly Beyer, Marion Koopmans en Ron Fresen aanschuiven. Ook Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media, is te gast. Ze bezoeken allemaal een theater- of muziekvoorstelling en praten daar met Maas over door. Podiumdichter en muzikant Lisette Ma Neza en Carolien Borgers hebben een vaste rol in het programma. Lisette brengt iedere dag een live-performance vanuit de duinpan die een week dienst doet als studio en Carolien verkent Oerol.