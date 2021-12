Slachtoffer verliest 65.000 euro door phishing-link Woningnet, verdachte aangehouden

Hierop werd hij niet naar de juiste site geleid, maar naar een website die was opgezet door criminelen. De Leeuwarder deed drie weken geleden aangifte en inmiddels is een 25-jarige Amsterdammer is aangehouden als verdachte van bankpasfraude, onder meer gepleegd in Almere Stad.

Merkkleding

Na onderzoek bleek dat deze transacties gelinkt konden worden aan een verdachte die al eerder was aangehouden in de Mediamarkt in Almere. Diegene had een bankpas op zak waarmee gefraudeerd was en waarmee op meerdere plekken geld was gepind.



De tweede verdachte wordt ook verdacht van phishing en is mogelijk betrokken geweest bij meerdere verdachte pintransacties, onder meer de bewuste transacties in Almere. Tijdens zijn aanhouding in een Amsterdamse woning werden goederen met een totale waarde van ruim 30.000 euro in beslag genomen. Hierbij ging het vooral om merkkleding.