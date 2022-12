Speciale kerstdienst in Laurenskerk voor Oekraïense vluchtelingen

Nederland­se zwemsters vijfde op 4x100 meter vrije slag bij WK kortebaan in Melbourne

De Nederlandse zwemsters zijn op de WK kortebaan in Melbourne niet in de buurt van een medaille gekomen op de 4x100 meter vrije slag. Het kwartet, bestaande uit Kim Busch, Kira Toussaint, Valerie van Roon en Marrit Steenbergen, eindigde in de finale als vijfde in een tijd van 3.29,59.

