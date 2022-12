Spoedeisende hulp heeft het vrij rustig met gladheid, enkeling met botbreuken en letsel

Bij het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten zijn afgelopen dagen een paar mensen binnengekomen met kwetsuren als botbreuken na een val op het ijs. Het Martini Ziekenhuis in Groningen zag afgelopen zondag volgens een woordvoerster “een enkeling” binnenkomen met letsel als gevolg van de onverwachte gladheid toen. Afgelopen dagen niet meer.

Hierdoor was het vanmorgen spekglad langs de kust en ook vanavond is het oppassen geblazen

Het ziekenhuis Reinier de Graaf in Delft had het naar eigen zeggen drukker dan normaal. ,,Zo’n acht mensen bezochten na een valpartij onze SEH. Zij werden behandeld aan hoofdletsel of pols-, enkel- en heupfracturen.” Het ziekenhuis bereidt zich voor op een druk weekeinde. Dan gaan mogelijk meer mensen schaatsen, en dat kan leiden tot meer valpartijen. Het ziekenhuis zet meer mensen in op de spoedeisende hulp en ook meer mensen die gipsverbanden kunnen aanbrengen.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft “totaal geen last gehad van de gevolgen van gladheid”. Ook het Universitair Medisch Centrum Utrecht had “geen extreme drukte, de gladheid viel niet op als oorzaak”. Bij de spoedeisende hulp van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar hebben zich “nog niet veel patiënten gemeld als gevolg van de gladheid” en ook het Amphia in Breda zegt dat er “geen extra patiënten zijn binnengekomen vanwege de gladheid”. Het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en omstreken laat weten ook geen patiënten op de spoedeisende hulp te hebben gezien “die door de gladheid letsels hadden opgelopen”.