Staatssecretaris naar Wier om te praten over overlast door radar die door oorlog weer dag en nacht bromt

Koepel over militaire radar Wier, maar onzeker of geluids­over­last dan voorbij is

Defensie gaat een koepel plaatsen over de Smart-L radar in het Friese Wier om geluidsoverlast tegen te gaan. Maar het is nog niet zeker of de radar daarna zal voldoen aan de geluidsnorm in de nachtelijke uren, aldus demissionair minister Henk Kamp van Defensie.

7 oktober