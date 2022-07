Stoffelijk overschot aangetroffen bij de Snekerweg in Bolsward

Blokkade van sluis bij Gaarkeuken in Groningen na anderhalve dag ten einde

De blokkade van de sluis bij Gaarkeuken in Groningen is vandaag aan het begin van de avond na anderhalve dag beëindigd. De brug werd sinds maandagochtend 06.00 uur geblokkeerd door boeren met tractoren en kon daardoor niet open. In totaal zo’n negentig beroepsvaartuigen hebben last gehad van de stremming op de hoofdvaarweg tussen Lemmer en Delfzijl.

5 juli