Tegendemonstratie Black Lives Matter in Leeuwarden afgelast

De tegendemonstratie die volgend weekend gehouden zou worden als reactie op de Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden gaat niet door. Dat heeft organisator Sander Slijver (39) uit Dokkum bekendgemaakt. De Black Lives Matter-organisatie is ‘opgelucht’.

Dat schrijft de Leeuwarder Courant. ,,Dit met het oog op de veiligheid in combinatie met de vele bedreigingen die er binnen komen en de bijkomende commotie die het heeft losgemaakt’’, schrijft Slijver in een verklaring. ,,Mijn beweegreden was om een dialoog te creëren en niet om nog meer verdeeldheid te creëren en die kant gaat het nu helaas wel op. En dat kan nooit de bedoeling zijn.’’

Zaterdag 13 juni verzorgt ‘Leeuwarden kan het: Sinterklaasfeest voor iedereen’ een Black Lives Matter-demonstratie op het Oldehoofsterkerkhof. Slijver, die vorig jaar tot een werkstraf werd veroordeeld vanwege zijn rol bij het blokkeren van de A7 in 2017, besloot vervolgens een demonstratie te houden op hetzelfde moment even verderop op het Wilhelminaplein (Zaailand). Slijver wilde duidelijk maken dat ‘alle levens even belangrijk zijn’.

Stortvloed aan berichten

Naar eigen zeggen kreeg Slijver met name de afgelopen 24 uur een stortvloed aan berichten, waartussen ‘nogal wat doodsverwensingen’ zaten, vertelt hij in een reactie. Hij kreeg daarnaast een hoop scheldkanonnades en bovendien probeerden mensen zijn woonadres te achterhalen. ,,Als ik mijn eigen leven niet eens zeker ben, is de zin al gauw over.’’

Quote Als ik mijn eigen leven niet eens zeker ben, is de zin al gauw over Sander Slijver

Zaterdagochtend heeft hij politie aan de deur gehad voor een gesprek, zegt hij zelf. ,,Die waren vanuit de gemeente gestuurd om te overleggen.’’ De keuze om de bijeenkomst af te gelasten was een eigen keuze, benadrukt Slijver.

Hij zegt dat ook de angst meespeelde dat het zaterdag verkeerd zou lopen. ,,Straks gebeurt er wat. Ik moet ook een beetje om mijn eigen hachje denken’’, zegt hij verwijzend naar zijn al bestaande strafblad. Slijver heeft de organisatie van de andere demonstratie een berichtje gestuurd. ,,Waarin ik ze succes wens en veiligheid en sterkte.’’

‘Heel sportief’

Jaleesa Schiphorst (21) van de andere organisatie had dat bericht zaterdagmiddag nog niet gezien. Ze is opgelucht dat Slijvers tegendemonstratie niet doorgaat. ,,De tegendemo haalde het doel een beetje weg. Dat hij nu tot inzicht komt, vind ik mooi. Ik vind het heel sportief.’’