Theorie-examen 146 kandidaten afgelast: deur CBR in Leeuwarden kan niet open

Man die gezocht werd voor inbraak meldt zich bij politie vanwege verloren identi­teits­kaart

24 augustus Een man is afgelopen donderdag in Leeuwarden aangehouden omdat hij werd gezocht voor een inbraak. Hij meldde zichzelf op het politiesteunpunt aan de Zuidergrachtswal, omdat hij eigenlijk aangifte wilde doen van de vermissing van zijn identiteitskaart. Toen agenten opmerkten dat hij nog voor de inbraak stond gesignaleerd, rekenden ze de man in voor nader onderzoek.