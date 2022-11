Trainer Ultee voegt voormalig assistent Alflen toe aan technische staf Cambuur

Man bekent en wijst naar broer en vader in moordzaak De Blesse: ‘Het moest er een keer uit’

De 40-jarige Bert Jan van der S. uit Heerenveen geeft toe dat hij in 2008 een rol heeft gespeeld bij de dood van Ida Klijnstra-Kuipers uit het Friese dorp De Blesse. Hij vertelde donderdag in de rechtbank in Leeuwarden dat hij zijn vader en broer per auto naar de woning van het slachtoffer heeft gebracht, waar de vrouw was doodgeschoten.

