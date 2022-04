Twee agenten gewond na wedstrijd tussen Heerenveen en Groningen

Marijke Groenewoud blijft ondanks interesse van andere ploegen bij Zaanlander

Marijke Groenewoud blijft Team Zaanlander trouw. De 23-jarige Friezin stond in de belangstelling van Jumbo-Visma en Reggeborgh, maar besloot haar contract bij het team van coach Jillert Anema met twee jaar te verlengen. Groenewoud werd vorig jaar in Thialf wereldkampioene op de massastart en pakte in februari op de Winterspelen van Beijing brons op de ploegachtervolging.

3 april