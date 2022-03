Twee fietsers botsen op elkaar in Burgum, traumahelikopter ter plaatse

Traumaheli­kop­ter opgeroepen na ongeluk op bedrijfs­ter­rein in Veenendaal

VEENENDAAL - Vrijdagavond is een ongeluk gebeurd op het terrein van DPD aan de Voorpoort in Veenendaal. Daarbij is minimaal één gewonde gevallen. Er is onder meer een traumahelikopter opgeroepen.

