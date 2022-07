Twee jongen zeearenden in Friesland favoriet van deel 1,1 miljoen kijkers Beleef de Lente

Via Beleef de Lente kunnen mensen al sinds 2006 kijken naar wat er gebeurt in de nesten van tal van vogelsoorten. Populair zijn onder meer de torenvalken, de visarenden en de slechtvalken. Deze laatste vogelsoort legde dit seizoen geen eieren in de nestkast op tv-toren De Mortel in Brabant. Maar er stond voor het eerst ook een camera in de klokkentoren van het Rijksmuseum in Amsterdam en daar lukte het wel. Het paar slechtvalken in Amsterdam kreeg drie jongen.