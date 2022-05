Twee voertuigen branden volledig uit in Appelscha, mogelijk in brand gestoken

Zoveel autobran­den waren er in 2020 in Friesland

Je hebt het vást wel gehoord op het nieuws: in het Brabantse Veen werden er massaal auto’s in brand gestoken rond de feestdagen. Maar niet alleen in Veen was het raak: afgelopen jaar is er 5.582 keer alarm geslagen in Nederland voor een autobrand. Dat is zo’n zes procent meer dan in 2019. Hoe zit dat in Friesland?

6 januari