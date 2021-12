Van der Weijden zwemt binnen een dag 40.000 euro bij elkaar in Dokkum

Burgemees­ters bijeen over langeter­mijn­stra­te­gie tegen polarisa­tie

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad praten maandag verder over een langetermijnstrategie om polarisatie in de samenleving, die door corona verder is aangewakkerd, tegen te gaan. De vergadering in Utrecht, die begint om 15.00 uur, is een vervolg op een bijeenkomst vorige week maandag.

6 december