Veel animo voor De Vaandeldrager in Fries Museum, enkelen toegang geweigerd wegens drukte

Na Leeuwarden gaat De Vaandeldrager naar het Centraal Museum in Utrecht, het Stedelijk Museum in Alkmaar, het Drents Museum in Assen, de Kunstlinie in Almere, Het Noord-Brabants Museum in ’s-Hertogenbosch, het Mauritshuis in Den Haag, het Rijksmuseum Twenthe in Enschede, Museum Arnhem, het Zeeuws Museum in Middelburg, het Bonnefantenmuseum in Maastricht en het Groninger Museum in Groningen. Uiteindelijk wordt het permanent ondergebracht in het Rijksmuseum in Amsterdam.