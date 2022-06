Veel onderkoelde afvallers door slecht weer bij Fietselfstedentocht: ‘De hel van 22'

UPDATEDe Fietselfstedentocht in Friesland vandaag verliep niet zonder slag of stoot. Deelnemers noemen de tocht ook wel ‘de hel van 22' vanwege het slechte weer. ‘Veel meer fietsers dan gebruikelijk’ moesten de tocht vroegtijdig afblazen vanwege onderkoeling, aldus voorzitter Stephan Rekker.

Vandaag ging de jaarlijkse Fietselfstedentocht weer van start, en dus moesten zo'n 12.000 deelnemers 236 kilometer per fiets afleggen door het Friese landschap en de elf steden. Maar fietsweer was het niet. Een stevige wind en harde regenbuien zorgden voor barre omstandigheden, en dat had zo zijn gevolgen.

Tientallen fietsers moesten noodgedwongen vroegtijdig stoppen vanwege onderkoeling. ,,Dat is veel meer dan gebruikelijk”, aldus voorzitter Stephan Rekker van de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht aan De Leeuwarder Courant. ,,Het is echt een van de zwaarste tochten ooit.’’

Achter de tocht rijden normaal twee bezemwagens die gestrande fietsers oppikken en naar de dichtstbijzijnde EHBO-post brengen. Rekker heeft deze inzet vandaag moeten opschalen naar vijf, deelt hij. De fietsers werden voorzien van warme dekens en werden vanuit de posten uiteindelijk per bus naar de finish in Bolsward gebracht. Bij geen van de fietsers leidde de onderkoeling tot ernstige gevolgen. Om hoeveel afvallers het precies gaat is nog niet duidelijk.

De hel van 22

Mike van der Woude noemt de tocht vandaag ook wel ‘de hel van 22', verwijzend naar de ijskoude (schaats-)Elfstedentocht van 1963. ,,We vertrokken om 07.30 uur uit Bolsward en om 07.45 uur waren we al doorweekt”, vertelt hij aan deze site. ,,De wind maakte het nog pittiger. Ik begreep dat deze uiteindelijk windkracht 5/6 was. Van Dokkum naar Bolsward hadden we ook nog eens wind tegen en in combinatie met een stevige bui was dat echt vreselijk.”

Toch heeft Van der Woude onderweg niet veel afvallers gezien. ,,Bij de doorkomst in Bolsward zagen we wel wat mensen hun fiets op de auto zetten, maar niet heel veel. Wij kwamen om 18.30 uur over de finish, toen werd aangegeven dat er ongeveer 3500 deelnemers gefinisht waren tot dat moment.” In totaal deden zo'n 12.000 mensen mee aan de tocht, die in groepen gefaseerd op pad gestuurd werden. De laatste groep heeft tot middernacht om zich te melden bij de finish in Bolsward.

Ook Caroline de Pee heeft de tocht volbracht en spreekt van ‘een pittige tocht’. ,,Ik begon vol goede moed, ook al was er meteen regen. ‘Dat zou toch wel een keer stoppen?’ dacht ik.” Soms zat de wind mee, soms zat de wind tegen, maar de regen leek maar niet te stoppen. ,,Al met al was het een natte en winderige tocht. Ik was blij dat ik Bolsward weer inreed.”

Volledig scherm Vooral op het Friese platteland stonden de fietsers harde windstoten te wachten. © Anton Kappers

Waar De Pee vooral van baalde was dat er minder mensen langs de tocht stonden om de fietsers aan te moedigen. ,,Al waren er wel uitzonderingen. Gelukkig kwam ik onderweg wel nog wat gezellige feesttenten tegen met gezellige mensen.”

Beide fietsers spreken ondanks de barre omstandigheden vol trots en plezier over de dag. ,,Eigenlijk hoorde je niemand klagen over het weer. De sfeer bleef uitstekend”, aldus Van der Woude. En ook De Pee spreekt van een ‘prima sfeer’. ,,Ik deed voor de zesde keer mee, maar ik ben deze keer extra blij met mijn kruisje. Dit jaar staat Franeker erop, de stad waar ik woon.”

