Verdachte broers zwijgen tijdens rechtszaak over Friese harddrugstransporten naar Noorwegen

De mannen zouden daarnaast in Wolvega een schrikbewind hebben gevoerd. Burgemeester André van de Nadort van Weststellingwerf zei na hun aanhoudingen dat de broers zich gedroegen ‘alsof ze de baas waren op straat’. Zij zouden volgens hem onder meer raadsleden hebben geïntimideerd en voor overlast hebben gezorgd in het uitgaansleven. Het OM heeft dit niet meegenomen in de tenlastelegging.

De mannen gaven volgens het OM instructies aan koeriers, katvangers en andere bendeleden. De smokkelaars huurden in Duitsland auto’s die in de autohandel van de broers in Wolvega werden geprepareerd voor transporten, aldus de aanklager. Meerdere ritten die volgens het OM aan de broers te linken zijn, mislukten. Zo werd een vrouw uit Emmeloord in oktober 2019 opgepakt in Noorwegen met in haar auto 6650 gram cocaïne en 9200 gram heroïne. Het voertuig was kort daarvoor gesignaleerd bij de broers.