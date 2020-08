Vermiste vrouw Sneek overleden gevonden in het water

Finse Hells Angel moet de cel in voor drugssmok­kel uit Friesland

30 juli Een 44-jarige Fin is in zijn vaderland veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf voor de smokkel van 86 kilo methamfetamine uit Nederland. Volgens Finse media is de man lid van motorclub Hells Angels. In Leeuwarden staan acht Friezen en een Fin terecht voor hun rol in de smokkel.