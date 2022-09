Vervoersverbod in delen van Friesland na hevige uitbraak vogelgriep in Groningen

Vogelgriep bij pluimveebe­drijf in Oldekerk: 38.000 dieren geruimd

Bij een pluimveebedrijf in Oldekerk is vogelgriep vastgesteld, meldt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daardoor moeten 38.000 kippen in het bedrijf worden geruimd.

